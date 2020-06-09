Севастополец получил 10 лет тюрьмы за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил к тюремному заключению 50-летнего местного жителя, признанного виновным в шпионаже.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

Следствие и суд установили, что мужчина «собирал, хранил с целью передачи и передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники с указанием номенклатуры».

Передача этих сведений «могла быть использована в ущерб внешней безопасности Российской Федерации».

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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