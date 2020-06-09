Разбор разметки: в Ялте оценили недостатки новой схемы движения

Новую комплексную схему организации дорожного движения в Большой Ялте пришлось лично проверять ялтинским чиновникам после массы жалоб местных жителей.

О результатах проверки на своей странице в Facebook рассказал депутат Ялтинского горсовета Олег Копылов.

Он подтвердил, что первое тестирование разметки вызвало множество нареканий со стороны и самих ялтинцев, и приезжих из других уголков Крыма. Корректировать схему начали на участке от колоннады Никитского ботанического сада до развилки на Ай-Петри.

«Проехали каждый перекресток и внесли предложения по корректировке, где предоставили руководителю (Автодорожной – прим.) службы РК всю необходимую информацию для принятия оптимальных решений Минтрансом РК и всеми республиканскими органами», - сообщил Копылов.

Одним из самых проблемных участков новой разметки стала двойная сплошная линия в районе улицы Изобильной.

«Однозначно были решены вопросы разрешения левого поворота с мкрн. Васильевка и запрета левых поворотов с Бакалеи, эти и многие другие вопросы будут отработаны с ялтинскими и республиканскими службами», - подчеркнул депутат.

Рабочая группа также осмотрела текущее состояние капитального ремонта по улицам Блюхера, Кирова и Свердлова. Затянувшийся ремонт, по словам депутата, стал болью горожан из-за нарушенных сроков и многочисленных нестыковок по ходу выполнения работ.

«Все стороны на месте получили необходимые рекомендации по выходу из ситуации и способам устранения всего, что будет необходимо для сдачи объектов», - заключил Копылов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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