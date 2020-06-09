Прокуратура Севастополя заподозрила музейщиков в махинациях

Миллионные нарушения выявила прокуратура Ленинского района Севастополя при проверке ремонта и реставрации Севастопольского художественного музея имени М.П.Крошицкого.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ГБУ «Дирекция капитального строительства» заключила госконтракт с ООО «ГУАР» на ремонт и реставрацию музея Крошицкого в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года».

«В последующем, между сторонами, в нарушение требований действующего законодательства, при заключении дополнительного соглашения увеличен размер выплаты подрядчику аванса в сумме более 31 миллиона рублей», - пояснили в пресс-службе.

В результате первый заместитель директора, который, исполняя обязанности своего начальства, подписал дополнительное соглашение, заработал административное производство за нарушение порядка заключения и изменение контракта.

«Дело направлено для рассмотрения по существу в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю и находится на контроле прокуратуры района», - заключили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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