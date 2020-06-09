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Общество

Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 июня

00:23 вторник, 9 июня 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 29, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 75 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 61 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 70 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 82 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 30, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 65 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 3 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 59 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 19, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 18, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 19, в Сочи - 20, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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