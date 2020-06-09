Полиция Симферополя все выходные гоняла стритрейсеров

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«Ночные гонщики» в Симферополе подверглись очередной проверке со стороны сотрудников ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Госавтоинспекция города Симферополя провела рейд, чтобы призвать к порядку уличных гонщиков. Свои рейды сотрудники ГИБДД провели в ночь на субботу и в ночь на воскресенье сразу в нескольких местах, излюбленных стритрейсерами: на территории, прилегающей к крупному торговому центру на улице Киевская, а также на выезде с территории торгового центра на Евпаторийском шоссе.

Всего за несколько часов инспекторы составили более десятка административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации. Большинство нарушителей – молодые люди на автомобилях, не соответствующих требованиям безопасности.

Ночные гонщики оштрафованы за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ); управление транспортным средством при наличии неисправностей (ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ); несоблюдение требований об обязательном страховании (ст.12.37 КоАП РФ); выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ) и другие.Кроме того, выявлено водительское удостоверение с признаками подделки, два транспортных средства помещены на штраф-площадку.

Управление МВД России по г. Симферополю предупреждает «стритрейсеров» и «дрифтеров», нарушающих покой горожан, что подобные рейдовые мероприятия будут проводиться в городе на постоянной основе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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