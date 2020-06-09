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Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз

21:13 вторник, 9 июня 2020
Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз

фото © dpsu.gov.ua

Такие цифры приводят власти Украины.

Начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов утверждает, что из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в данный момент админграницу Крыма с Херсонской областью пересекают в 100 раз меньше, чем в этот же период прошлого года.

«Сейчас приблизительно 30-60 граждан за сутки пересекают админграницу. То есть пассажиропоток снизился в 100 раз. Обычно в это время года админграницу за сутки пересекают от 4 до 6 тысяч человек», – сказал Шевцов.

Также он уточнил, что такое резкое снижение обусловлено карантинным режимом на админгранице.

По информации Шевцова, с начала введения ограничений из-за карантина, админграницу пересекли 14,5 тысяч граждан: 8,5 тысяч человек выехали на материковую часть Украины, 6 тысяч человек – въехали в Крым. Из них практически половина – это граждане, которые заезжали и выезжали из Крыма в первые три недели карантина.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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