Коронавирус в Крыму
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На пике: в Крыму еще 11 новых заражений коронавирусной инфекцией
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За 8 июня на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Десять из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 1 случай – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции. 33 из них завозные из-за границы, 86 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 319 случаев обнаружено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 19 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период - 324 человека.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ», - говорится в сообщении.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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