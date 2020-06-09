Власть
Мест не хватает: на городском кладбище Симферополя открыли новый сектор для захоронений
Новый сектор для захоронений открыли на территории кладбища Абдал-1, расположенного в Симферополе на ул. Куйбышева, 251.
Соответствующее постановление приняла администрация города.
«Открыть сектор № 130 на территории общественного кладбища Абдал (1)... для размещения одиночных захоронений», - говорится в документе, принятом 2 июня.
Отметим, вопрос о нехватке территории под захоронения в Симферополе стоит остро уже не первый год. В 2017 году власти сообщали, что на кладбище Абдал-2 под захоронения осталось только 3 Га. В марте 2018 года стало известно, что под Симферополем строят первый в Крыму крематорий. В настоящее время он уже работает.
В 2019 году сообщалось, что новое кладбище для города появится недалеко от пгт. Молодежное Симферопольского района Крыма.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Дно Симферопольского водохранилища заросло высокой травой. Сильно обмелевшее водохранилище Симферополя заросло высокой травой, его дно превратилось в зеленый, цветущий луг.
Мусор со свалки под Симферополем вывезут в Белогорский район. Власти Крыма обещают ликвидировать свалку площадью более 11 га, которая находится возле аэропорта в Симферополе.
Даст ли Украина воду в Крым: Кравчук сделал заявление. Вопрос подачи днепровской воды на Крымский полуостров стоит рассматривать в рамках норм международного права, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Власти Крыма решили, что бурением скважин можно решить проблемы с водой. В Симферопольском, Бахчисарайском и Кировском районах продолжается бурение скважин для решения проблемы вододефицита. Тем не менее, республика еще имеет немалый резерв подземных вод.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня
По состоянию на утро 9 июня в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, но за сутки после выздоровления выписано пять человек.
На пике: в Крыму еще 11 новых заражений коронавирусной инфекцией
За 8 июня на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Два таксиста под видом инвалидов нанесли огромный ущерб аэропорту Симферополь
Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь возбудили уголовные дела в отношении двух перевозчиков.
5 июня
Дно Симферопольского водохранилища заросло высокой травой фото
Сильно обмелевшее водохранилище Симферополя заросло высокой травой, его дно превратилось в зеленый, цветущий луг.