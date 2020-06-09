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Власть

Мест не хватает: на городском кладбище Симферополя открыли новый сектор для захоронений

Новый сектор для захоронений открыли на территории кладбища Абдал-1, расположенного в Симферополе на ул. Куйбышева, 251.

Соответствующее постановление приняла администрация города.

«Открыть сектор № 130 на территории общественного кладбища Абдал (1)... для размещения одиночных захоронений», - говорится в документе, принятом 2 июня.

Отметим, вопрос о нехватке территории под захоронения в Симферополе стоит остро уже не первый год. В 2017 году власти сообщали, что на кладбище Абдал-2 под захоронения осталось только 3 Га. В марте 2018 года стало известно, что под Симферополем строят первый в Крыму крематорий. В настоящее время он уже работает.

В 2019 году сообщалось, что новое кладбище для города появится недалеко от пгт. Молодежное Симферопольского района Крыма.

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