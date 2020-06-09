Куда катятся цены на отдых в Крыму

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Значительного повышения цен на отдых в Крыму не ожидается, но некоторые отельеры могут спекулировать на ситуации, связанной с пандемией.

Такое мнение выразил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов сообщил, что стоимость отдыха на российских курортах может подскочить на 30% и выше, что связано с ростом спроса на отечественные курорты в период пандемии. В комментарии «Известиям» он заявил, что это связано с тем, что россиянам летом не удастся отдохнуть за границей, а курортный сезон в стране будет короче обычного.

«В дорогом сегменте стоимость для большинства крымчан неприемлемая, загрузки не будет с другой стороны, но в целом повышение не прогнозируется. Рост в 30% невозможен в связи с высокой конкуренцией крымского бизнеса с нелегальным сектором рынка. Всегда будет кто-то на рынке, кто будет завышать, но в единичных случаях. Невозможно исключить спекуляции среди отельеров, хотя повышение стоимости было бы оправдано вынужденным простоем, отсутствием туристов и выполнением требованием Роспотребнадзора, но в целом крымские сообщества не прогнозируют резкого подъема цен на этот сезон» – высказался Волков.

По мнению эксперта, стоимость отдыха в регионе останется на уровне 2019 года.

Кроме того, есть вероятность, что крымские санатории и отели с медицинскими лицензиями все-таки станут доступными для всех россиян уже после 15 июня. Так как вопрос очень важен для индустрии, федеральный центр рассмотрит такое предложение.

Оправдать рост цен тем, что привыкшие отдыхать за границей россияне захотят расстаться с деньгами ради отдыха в Крыму этим летом, не выйдет, считает руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская. Это связано с тем, что уровень сервиса в регионе пока не соответствует запросам требовательных россиян.

«Обстоятельства, которые сопровождают начало курортного сезона в Крыму, совершенно не способствуют повышению стоимости отдыха даже несмотря на то, что приходится увеличивать расходы на соблюдение мер профилактики и закупку соответствующей техники. Я не согласна, что цены возрастут из-за сокращения возможностей отдохнуть за рубежом, так как Крым в последние годы не был заполнен на 100% даже в пик сезона. Если у этих людей будет запрос на отдых в Крыму, он будет реализован, только выбор будет меньше», - поясняет точку зрения специалист.

И хотя в разгар сезона острой нехватки туристов полуостров ощущать не будет, в этот раз на отдых не приедут туристы, планировавшие дешевый отдых.

«Ситуация с туристическим потоком несколько поменяется. К нам, наверное, не поедут те люди, которые планировали эконом-отдых. Это связано с тем, что они оказались в трудной финансовой ситуации, то есть на первом плане обеспечение семьи, а не турпоездки. Но к осени ситуация может выровняться, так как цены будут ниже, чем в высокий сезон», - говорит Марнопольскская.

Кроме того, часть любителей заграничных поездок за неимением другого все-таки выберут отечественные курорты, убеждена эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что сезонный подъем цен возможен в конце июля и в начале августа, но не более чем на 5-10% и только в особо востребованных гостиницах и здравницах южнобережья.

«Никаких оснований для такого прогноза (о повышении цен на 30% - ред.) нет. Сейчас стоимость либо на уровне прошлого года, либо даже ниже, потому что перевозка сегодня дешевела. К тому же, у нас были случаи, когда закрывали для россиян некоторые страны. Но мы видели, что механического перераспределения туристов не происходит. Определенный рост проса может быть на внутреннем рынке, но он покрывается более низкой платежеспособностью людей», - убежден эксперт.

Финансовое положение людей настолько ухудшилось, что туристические услуги не подорожают и в следующем году. Если отельеры пойдут на это, то останутся без отдыхающих в 2021 году. Также Барзыкин настаивает на необходимости разработать на государственном уровне меры по поддержке туристов. Существующих программ субсидирования авиаперевозок и туроператоров «крайне мало», сказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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