Крымчанин расчленил любовника супруги и угнал его мопед

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Кировский районный суд Республики Крым привлек к ответственности местного жителя за убийство соперника, совершенное в состоянии аффекта, и угон транспортного средства.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года в позднее время суток в нежилом заброшенном здании 50-летний местный житель обнаружил свою молодую супругу в компании с известным ему мужчиной. Внезапно возникшие неприязненные отношения и вспыхнувший приступ ревности привели ревнивого мужа к преступному умыслу, направленному на убийство любовника своей супруги. Взяв в руки нож, находящийся на сидении мопеда потерпевшего, разъяренный мужчина нанес сопернику один удар клинком ножа в грудь. От проникающего ранения с повреждением органов грудной клетки пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.

После происшедшего подсудимый подогнал свой автомобиль марки «Форд Транзит», погрузил в него труп потерпевшего, перегнал машину в расположенный неподалеку сад, и в салоне, используя имеющиеся в автомобиле ножовку, топор и нож, расчленил труп убитого на 15 фрагментов. В дальнейшем, упаковав фрагменты человеческого тела в полимерные пакеты, подсудимый вывез их на прибрежную территорию акватории Черного моря в районе п. Новый Свет и недалеко от с. Солнечная Долина утопил, тем самым сокрыв совершенное им убийство.

Кроме того, после совершения убийства, увидев мопед потерпевшего марки «Speed Racing», на котором тот приехал на встречу, у него возник преступный умысел, направленный на неправомерное завладение указанным транспортным средством, без цели хищения. Реализуя задуманное, подсудимый приехал на мопеде к месту жительства потерпевшего, но испугавшись привлечения к себе внимания, отогнал чужое транспортное средство в с. Первомайское Кировского района и оставил в районе рынка, и скрылся с места преступления.

Угоном мопеда подсудимый нанес материальный ущерб его собственнику в сумме 35 тысяч рублей.

По результатам назначенной судом экспертизы установлено, что ревнивый муж действовал в состоянии аффекта. «Кумулятивный аффект возник в связи с тем, что осужденный находился некоторое время, до совершения им инкриминируемого деяния в психотравмирующей ситуации», — отмечено в заключении эксперта.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал. В качестве пояснений он отметил, что знал об общении супруги с потерпевшим мужчиной, переживал эту ситуацию, пытался как-то разрешить, но верил ее аргументам о том, что отношения носят сугубо дружеский характер. При этом признал, что некоторые подозрения у него все-таки оставались.

Наряду с этим, подсудимый отметил, что совершенное им преступление для него самого было как в тумане, все дальнейшие подробности своих действий он узнал от своей жены, которая в течение двух дней рассказывала ему детали произошедшего.

Органами предварительного расследования действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)).

В ходе рассмотрения данного уголовного дела, судом по заключениям ряда судебных экспертиз в том числе и повторной экспертизы, которая показала, что подсудимый действовал в состоянии кумулятивного аффекта, действия подсудимого переквалифицированы на ч.1 ст.107 УК РФ, как убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяца лишения свободы, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима. Наряду с этим, суд обязал виновного выплатить матери потерпевшего 1 545 387 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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