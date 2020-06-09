Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.7
воздух +30
море +19

Происшествия

Крымчанин расчленил любовника супруги и угнал его мопед

09:52 вторник, 9 июня 2020
Крымчанин расчленил любовника супруги и угнал его мопед

фото © Новости Крыма

Кировский районный суд Республики Крым привлек к ответственности местного жителя за убийство соперника, совершенное в состоянии аффекта, и угон транспортного средства.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года в позднее время суток в нежилом заброшенном здании 50-летний местный житель обнаружил свою молодую супругу в компании с известным ему мужчиной. Внезапно возникшие неприязненные отношения и вспыхнувший приступ ревности привели ревнивого мужа к преступному умыслу, направленному на убийство любовника своей супруги. Взяв в руки нож, находящийся на сидении мопеда потерпевшего, разъяренный мужчина нанес сопернику один удар клинком ножа в грудь. От проникающего ранения с повреждением органов грудной клетки пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.

После происшедшего подсудимый подогнал свой автомобиль марки «Форд Транзит», погрузил в него труп потерпевшего, перегнал машину в расположенный неподалеку сад, и в салоне, используя имеющиеся в автомобиле ножовку, топор и нож, расчленил труп убитого на 15 фрагментов. В дальнейшем, упаковав фрагменты человеческого тела в полимерные пакеты, подсудимый вывез их на прибрежную территорию акватории Черного моря в районе п. Новый Свет и недалеко от с. Солнечная Долина утопил, тем самым сокрыв совершенное им убийство.

Кроме того, после совершения убийства, увидев мопед потерпевшего марки «Speed Racing», на котором тот приехал на встречу, у него возник преступный умысел, направленный на неправомерное завладение указанным транспортным средством, без цели хищения. Реализуя задуманное, подсудимый приехал на мопеде к месту жительства потерпевшего, но испугавшись привлечения к себе внимания, отогнал чужое транспортное средство в с. Первомайское Кировского района и оставил в районе рынка, и скрылся с места преступления.

Угоном мопеда подсудимый нанес материальный ущерб его собственнику в сумме 35 тысяч рублей.

По результатам назначенной судом экспертизы установлено, что ревнивый муж действовал в состоянии аффекта. «Кумулятивный аффект возник в связи с тем, что осужденный находился некоторое время, до совершения им инкриминируемого деяния в психотравмирующей ситуации», — отмечено в заключении эксперта.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал. В качестве пояснений он отметил, что знал об общении супруги с потерпевшим мужчиной, переживал эту ситуацию, пытался как-то разрешить, но верил ее аргументам о том, что отношения носят сугубо дружеский характер. При этом признал, что некоторые подозрения у него все-таки оставались.

Наряду с этим, подсудимый отметил, что совершенное им преступление для него самого было как в тумане, все дальнейшие подробности своих действий он узнал от своей жены, которая в течение двух дней рассказывала ему детали произошедшего.

Органами предварительного расследования действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)).

В ходе рассмотрения данного уголовного дела, судом по заключениям ряда судебных экспертиз в том числе и повторной экспертизы, которая показала, что подсудимый действовал в состоянии кумулятивного аффекта, действия подсудимого переквалифицированы на ч.1 ст.107 УК РФ, как убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяца лишения свободы, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима. Наряду с этим, суд обязал виновного выплатить матери потерпевшего 1 545 387 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольская мошенница выманила у жительницы села 300 тысяч рублей. Средства были переданы в обмен на содействие в получении документов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Крыму юбиляр получил на День рождения нож в грудь. Празднование 65-летия для жителя Красноперекопска закончилось поножовщиной и госпитализацией с тяжкими телесными повреждениями.

Трое симферопольцев отняли у курьера сумку с роллами и пиццей. Полицейские Симферополя задержали троих местных жителей по подозрению в нападении на курьера одной из компаний доставки еды.

Житель Крыма с игрушечным пистолетом грабил ювелирные магазины. Сотрудники МВД задержали жителя Сакского района, подозреваемого в серии разбойных нападений на ювелирные магазины.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня

По состоянию на утро 9 июня в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, но за сутки после выздоровления выписано пять человек.

Коронавирус в Крыму
На пике: в Крыму еще 11 новых заражений коронавирусной инфекцией

На пике: в Крыму еще 11 новых заражений коронавирусной инфекцией

За 8 июня на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Дно Симферопольского водохранилища заросло высокой травой

Дно Симферопольского водохранилища заросло высокой травой фото

Сильно обмелевшее водохранилище Симферополя заросло высокой травой, его дно превратилось в зеленый, цветущий луг.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации