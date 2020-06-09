Происшествия
Крымчанин нашел живую змею в моторном отсеке своего авто
В Крыму местный житель обнаружил под капотом своего автомобиля змею.
Об этом сообщает «Крым 24».
«Под капотом своей машины обнаружил змею, спряталась за аккумулятором. Сколько она там была неизвестно. Хорошо, что аккумулятор сел, а то так бы и ездил с ней», - рассказал автомобилист.
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16 часов назад
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