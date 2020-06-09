Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня

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По состоянию на утро 9 июня в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, но за сутки после выздоровления выписано пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 177 человек. Выздоровели 150 человек, 3 человека умерло», - уточнили в пресс-службе.На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 91 человек, в городской больнице №9 –93. Под наблюдением по месту жительства – 1055 человек.

С 1 июня на въездах в Севастополь действует система экспресс-тестирования на COVID-19 для людей, приезжающих из других регионов. За 8 июня тестирование прошло 278 человек.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки появилось 11 заболевших, семеро пациентов были выписаны. Всего с начала года в регионе было зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: более 900 человек изолированы в обсерваторы. По состоянию на 8 июня в Крыму 938 человек изолированы в обсерваторы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Свыше трехсот крымчан уже вылечились от коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка. К утру 8 июня в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.