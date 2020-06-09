Кассовые назначения по доходам Крыма недовыполнены на 1,4 млрд рублей

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Кассовые назначения по доходам Крыма за 5 месяцев недовыполнены на 7,7% или 1,4 миллиарда рублей, утверждает министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

«Недовыполнение кассовых назначений за январь-май на 7,7%, или около 1,4 миллиарда рублей связано со сложившейся ситуацией, вызванной распространением COVID-19, в результате которой приостановлена деятельность большинства предприятий, а органами госвласти республики, в свою очередь, приняты меры по снижению налоговой нагрузки субъектов малого и среднего предпринимательства Крыма, занятых в сферах деятельности в наиболее пострадавших отраслях российской экономики», – сообщила Кивико.

Напомним, власти Крыма утверждают, что Крым увеличил расходы бюджета на 14% в 2020 году.

Ранее Кивико сообщила, что Крым за первые четыре месяца года недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что из крымского бюджета планируется выделить порядка 186 млн рублей для выплат семьям с детьми 16-18 лет в условиях пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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