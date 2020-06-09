Общество
Какой сегодня праздник 9 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 9 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день друзей (International Friends Day)
Фото pixabay.com
Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них — Международный день друзей (International Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня.
Возможно, сегодняшний праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, даже спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.
День Группы советских войск в Германии (День ГСВГ)
Фото Военное обозрение
Группа советских войск в Германии (нем. Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, GSSD) была крупнейшим в мире оперативно-стратегическим объединением вооруженных сил за рубежом, дислоцировалась в Германии (ГДР, ФРГ). Она входила в состав Вооруженных сил СССР (1945-1991), Объединенных Вооруженных сил СНГ (1992) и Вооруженных сил РФ (1992-1994).
Ветераны и сослуживцы, прошедшие службу или работавшие там, и сегодня помнят памятную дату 9 июня. Каждый год в разных российских городах в этот день они приходят на встречи и вечера памяти.
Федорин день
Народный праздник «Федорин день» отмечается 9 июня (по старому стилю - 27 мая). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Феодоры Александрийской, девы. Другие названия праздника: «Федора», «Домовница». Этот день был отмечен особой приметой: на Федору нельзя было подметать пол в доме - считалось, будто таким образом «выносится сор из избы», что приводит к ссорам в семье.
Также сегодня, 9 июня, отмечают такие праздники:
- Международный день архивов (International Archives Day)
- День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
- День пускания мыльных пузырей
- День южноамериканского футбола
- День Кораллового треугольника (Coral Triangle Day)
- Международный день аккредитации (International Accreditation Day)
- День Дональда Дака (National Donald Duck Day) в США
- День матери (Mammendag) в Люксембурге
- День пожилых людей в США
- День отца в Бельгии, Австрии
- День героев в Уганде
- День пирога с ревенем и клубникой (National Rhubarb Strawberry Pie Day) в США
- День канадских рек (Canadian Rivers Day)
- День святого Колумба Ирландского в Ирландии
- День автономии Аландских островов
Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Анастасия, Ферапонт, Феодора, Леонтий, Иона, Фотий, Киприан, Леонид, Дидим, Нил, Алипий, Диана, Евсевиот.
Что происходило 9 июня в прошлые годы
53 - войска Красса разбиты парфянами в битве при Каррах. Сам полководец погиб.
53 - свадьба Нерона и Клавдии Октавии, дочери Клавдия.
1246 - итальянский путешественник францисканский монах Джованни да Плано Карпини вернулся в Киев после того, как первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.
1719 - Петр I поделил российские губернии на провинции и уезды.
1822 - в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.
1850 - во Франции запрещены клубы и публичные митинги.
1889 - на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему открыт памятник.
1898 - Англия получила от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет.
1928 - приняты «Законы юных пионеров Советского Союза».
1931 - между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд «Красная стрела».
1934 - вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.
1941 - в Германии создан штаб «Восток» для эксплуатации оккупированных территорий СССР.
1959 - на воду спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на бортуамериканская «Джордж Вашингтон».
1963 - Уинстон Черчилль объявлен почетным гражданином США.
1969 - Брайан Джонс заявил о своем уходе из «Роллинг Стоунз». Его заменил Мик Тейлор.
1986 - в ходе визита в Венгрию Михаил Горбачев выдвинул лозунг «Больше демократии, больше социализма».
1994 - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград).
1995 - в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота. Он будет поделен пополам между Украиной и Россией, после чего Россия выкупит долю Украины в свою собственность.
2001 - Солженицын выступил за смертную казнь.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 июня. Какие праздники будут завтра?
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