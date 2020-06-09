Инфекционная больница Севастополя недоступна для инвалидов-колясочников

В бюджете департамента здравоохранения не предусмотрены средства на обеспечение доступной среды в главном корпусе инфекционной больницы.

Об этом я в ходе заседания суда по защите прав маломобильных групп граждан сообщила представитель больницы Вероника Колчанова.

В суд с требованием устранить нарушения в организации доступной среды в новом модульном здании обратились общественники.

В ходе первого слушания выяснилось, что и главный корпус инфекционной больницы не предусмотрен для эксплуатации инвалидов-колясочников.

«У нас была прокурорская проверка, в ходе которой инфекционной больнице выдано предписание об устранении нарушений доступной среды для маломобильных групп граждан. Но у больницы нет финансовых средств устранить недостатки и сделать пандусы», – сказала Вероника Колчанова.

Главврач инфекционной больницы Севастополя Инга Матяж также подтвердила наличие проблем, но не упомянула организацию доступной среды.

«На все остальные здания (кроме нового модульного корпуса, открытого 1 мая) получено отрицательное эпидзаключение, поэтому сейчас проводятся текущие ремонты, чтобы нашу инфекционную больницу привести в удобоваримое состояние», – сказала Инга Матяж.

«В ходе брифинга руководитель инфекционки посоветовала обращаться не в суд, а непосредственно в департамент здравоохранения для решения вопросов, – сообщила председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова. – За месяц мы направили около 10 официальных писем, но на каждое из них приходила стандартная чиновничья отписка. На местах вопросы не решаются, поэтому мы идем другим законным путем для защиты прав лиц с ограниченными возможностями. Я прекрасно понимаю, что нам досталось тяжелое украинское наследство в виде ужасных зданий медучреждений и что на все положительные изменения нужно время. Мы не требуем все и сразу. Мы просто обращаем внимание на существующую проблему, чтобы в бюджете города планировали средства на мероприятия по доступной среде. Это нельзя упускать из виду. В прошлом году мы также через суд отстояли право инвалидов-колясочников на доступную среду в парке им. Ахматовой».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Новый день

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