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Коронавирус в Крыму

Госпиталь в Севастополе принял первых пациентов после вспышки COVID

Госпиталь в Севастополе принял первых пациентов после вспышки COVID

фото © pixabay.com

Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Севастополе принял на лечение первых пациентов.

Ими стали военнослужащие с предварительными диагнозами «острая респираторная инфекция», сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«При поступлении пациентов у них были взяты биологические материалы на исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на обнаружение короновирусной инфекции. У всех заболевших получен отрицательный результат, проводится стандартное лечение от респираторной инфекции», - уточнили в пресс-службе флота.

Как сообщалось ранее, госпиталь Минобороны был построен специально для борьбы с пандемией коронавируса. При строительстве среди рабочих, приехавших из Подмосковья, была зафиксирована вспышка COVID-19, строительный городок был закрыт от посторонних и работал в режиме обсерватора.

Многофункциональный медицинский центр рассчитан на 60 коек и обеспечен компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, аппаратами УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигенации и запасом лекарственных аппаратов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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