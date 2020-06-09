ФСБшники у берегов Крыма учились освобождать траулер от террористов

Пограничники провели в Азовском море учения, в ходе которых освободили захваченный условными террористами рыболовецкий траулер.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.

«По легенде учения в Пограничное управление ФСБ по Республике Крым поступила информация о том, что вооруженная группа, принадлежащая к одной из запрещенных на территории РФ организаций, совершила захват российского рыболовецкого судна. Траулер находился на внешнем рейде порта Темрюк в акватории Азовского моря», – говорится в сообщении.

После того, как переговоры с преступниками положительных результатов не дали, руководство оперативного штаба приняло решение о введении режима контртеррористической операции.

«В период проведения активной фазы учения пограничный спецназ нейтрализовал и уничтожил условных террористов, освободив заложников. Результаты учений были высоко оценены его руководством. Отмечено, что основные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены», – добавили в погрануправлении.

В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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