Происшествия
Двое пострадали в сильном ДТП на «Тавриде»
Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе «Таврида» в восточном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
Авария произошла утром в понедельник в Ленинском районе. Водитель Ford Focus на полосе разгона, осуществляя левый поворот, не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.
В результате происшествия пострадали водитель и пассажир Ford Focus. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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