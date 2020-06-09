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Происшествия

Двое пострадали в сильном ДТП на «Тавриде»

15:38 вторник, 9 июня 2020

Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе «Таврида» в восточном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла утром в понедельник в Ленинском районе. Водитель Ford Focus на полосе разгона, осуществляя левый поворот, не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир Ford Focus. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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