Курортный сезон
Развитие сюжета: Пляж в Батилимане снова открыт для народа ● Туристы начали давать взятки за проезд в Крым ● На следующей неделе в Крыму прогнозируют аномальную жару ● Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда ● Константинов снова порассуждал о перспективах курортного сезона в Крыму
Четверть решивших отдыхать российских граждан намерены поехать в Крым
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Четверть граждан, которые решили отдыхать в этом году в России, намерены поехать в Крым.
Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса OneTwoTrip, передает телеканал RT.
Крым считают наиболее привлекательным местом для отдыха 26,5% опрошенных, Краснодарский край – 25,2%, Алтай – 7,8% и Байкал – 5,9%. Еще 2,2% хотели бы поехать в Ставропольский край, 1,6% – в Приморский край.
Однозначно проведут отдых внутри страны 24% граждан России, еще 7,7% опрошенных склоняются к этому варианту. При этом почти 52% не намерены отдыхать внутри страны, если границы откроют. В опросе приняли участие 2,1 тыс респондентов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности страны к постепенному открытию туристического сезона.
В Крыму с 15 июня возобновят деятельность санатории, отели и гостевые дома, но принимать они смогут отдыхающих только из Крыма и Севастополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти считают, что Россия готова в к постепенному запуску турсезона. Россия готова к постепенному запуску туристического сезона.
Пляж в Батилимане снова открыт для народа. Табличка, запрещающая проход к пляжу «Таврида» в Батилимане под Севастополем, исчезла, а на пляже отдыхают спокойно отдыхают люди.
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