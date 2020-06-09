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Курортный сезон

Четверть решивших отдыхать российских граждан намерены поехать в Крым

14:16 вторник, 9 июня 2020
Четверть решивших отдыхать российских граждан намерены поехать в Крым

фото © pixabay.com

Четверть граждан, которые решили отдыхать в этом году в России, намерены поехать в Крым.

Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса OneTwoTrip, передает телеканал RT.

Крым считают наиболее привлекательным местом для отдыха 26,5% опрошенных, Краснодарский край – 25,2%, Алтай – 7,8% и Байкал – 5,9%. Еще 2,2% хотели бы поехать в Ставропольский край, 1,6% – в Приморский край.

Однозначно проведут отдых внутри страны 24% граждан России, еще 7,7% опрошенных склоняются к этому варианту. При этом почти 52% не намерены отдыхать внутри страны, если границы откроют. В опросе приняли участие 2,1 тыс респондентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности страны к постепенному открытию туристического сезона.

В Крыму с 15 июня возобновят деятельность санатории, отели и гостевые дома, но принимать они смогут отдыхающих только из Крыма и Севастополя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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