Алуштинец проведет 12 лет в колонии за совершенные 16 лет назад убийство и изнасилование

Суд признал 56-летнего жителя Алушты виновным в совершенном в 2004 году убийстве и изнасиловании.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 131, пунктам «д», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ – изнасилование группой лиц по предварительному сговору, соединенное с причинением тяжкого вреда здоровью, и убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием.

По данным следствия, 18 января 2004 года на игровой площадке детского сада злоумышленник с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и изнасиловали местную жительницу. Затем находившуюся без сознания женщину перетащили на территорию учебно-спортивного центра, бросили на беговой дорожке стадиона, где она скончалась. Один из злоумышленников был ранее привлечен к уголовной ответственности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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