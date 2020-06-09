Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму

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В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.

Соответствующий Указ будет опубликован на портале Правительства.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым.

«При этом термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту», – сказал глава Крыма.

Однако, как отметил Сергей Аксенов, обсервация сохранится для граждан, въезжающих в Крым с территории Украины.

«Количество койкомест в обсерваторах мы не уменьшаем и все те меры поддержки, о которых говорил Президент, в том числе выплаты врачам, в полном объеме остаются. Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения. При этом, с учетом обстоятельств, снимаем ограничения по общественному транспорту на перевозку льготных категорий», – пояснил глава республики.

Сергей Аксенов также добавил, что в Указе, который будет опубликован сегодня, будет прописана подробная информация по всем сферам деятельности, которые будут открыты с 15 июня. При этом глава Крыма подчеркнул, что для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации все требования Роспотребнадзора должны выполняться в обязательном порядке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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