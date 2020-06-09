Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму под медицинским наблюдением находится 2897 человек ● У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня ● На пике: в Крыму еще 11 новых заражений коронавирусной инфекцией ● Власти Крыма поручили готовиться школам к дистанционному обучению с 1 сентября
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
фото © pixabay.com
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
Соответствующий Указ будет опубликован на портале Правительства.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым.
«При этом термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту», – сказал глава Крыма.
Однако, как отметил Сергей Аксенов, обсервация сохранится для граждан, въезжающих в Крым с территории Украины.
«Количество койкомест в обсерваторах мы не уменьшаем и все те меры поддержки, о которых говорил Президент, в том числе выплаты врачам, в полном объеме остаются. Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения. При этом, с учетом обстоятельств, снимаем ограничения по общественному транспорту на перевозку льготных категорий», – пояснил глава республики.
Сергей Аксенов также добавил, что в Указе, который будет опубликован сегодня, будет прописана подробная информация по всем сферам деятельности, которые будут открыты с 15 июня. При этом глава Крыма подчеркнул, что для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации все требования Роспотребнадзора должны выполняться в обязательном порядке.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму под медицинским наблюдением находится 2897 человек. Под медицинским наблюдением в медучреждениях Крыма и на дому находится 2897 человек.
У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус. За минувшие сутки в Крыму обнаружено 11 новых заболевших COVID-19.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня. По состоянию на утро 9 июня в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, но за сутки после выздоровления выписано пять человек.
На пике: в Крыму еще 11 новых заражений коронавирусной инфекцией. За 8 июня на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вокруг крымской «Массандры» происходят странные вещи
В конце мая Госсовет РК принял решение «Массандру» приватизировать. Производственно-аграрное объединение включает 8 винодельческих хозяйств, которым принадлежит 11 тысяч га земли, из них около 4 тысяч га заняты виноградниками.
Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов
Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Крыму стартует межсубъектовый туризм.
Солнечное затмение 21 июня 2020: влияние и опасности
В июне 2020 года солнечное затмение совпадает с днем летнего равноденствия и новолунием.
Туристы начали давать взятки за проезд в Крым
В Крыму задержали жителя Самарской области, пытавшегося проникнуть на полуостров с помощью взятки.
6 июня
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня
По состоянию на утро 9 июня в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, но за сутки после выздоровления выписано пять человек.