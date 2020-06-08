Жительница Севастополя у администрации стоит в пикете против убийства

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Светлана Талдина, руководитель центра помощи бездомным животным «Жизнь» стоит в одиночном пикете у здания правительства Севастополя с плакатом: «Прекратите направлять налоги севастопольцев из бюджета города на убийство бездомных животных.

«Из бюджета города в этом году будет выделено 22 миллиона на убийство бездомных животных, – объясняет свою позицию Талдина. – Странно, что у нас в городе на эти цели выделяют такие огромные суммы». «Если изучить перечень тендеров на эти услуги в других городах, то, например, в городе Владимир (он сопоставим с Севастополем по населению: примерно 500-700 тысяч жителей) на чипирование, стерилизацию и вакцинацию выделяют 200 тысяч рублей, – возмущена она. Зоозащитница уверена, что под благородным предлогом «идет распил бюджета».

«На выполнение подобных услуг необходимо не более 200 тысяч, столько же, сколько выделяют на материке», – уверена Светлана Талдина.

Цель ее одиночного пикета – привлечь внимание к непропорциональному размеру бюджетных средств, выделяемых для оказания услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных. Она требует от правительства города отменить тендер на убийство кошек и собак и построить для них цивилизованный приют.

Победителя аукциона, который за 22 миллиона рублей будет отлавливать и убивать бездомных животных, должны были определить 4 июня. Но 7 июня аукцион снова продолжил работу в режиме прием заявок.

Напомним, что данный тендер объявлялся ГБУ «Парки и скверы» уже дважды. В первоначальной редакции технического задания предусматривалась минимальная цена на умерщвление животного в 7,6 тысяч рублей. Во второй версии за голову уже давали 4,8 тысячи рублей. При этом стоимость эвтаназии собаки весом в 25 кг в частной ветеринарной клинике БИОН на пл.Восставших в мае этого года составляла две тысячи рублей.

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