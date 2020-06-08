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Власть

Запрет на посещение крымских лесов продлен до 23 июня

14:23 понедельник, 8 июня 2020
Запрет на посещение крымских лесов продлен до 23 июня

фото © Новости Крыма

Министерство экологии и природных ресурсов РК своим приказом продлило запрет на посещение лесов региона до 23 июня.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте ведомства.

«Ввести ограничение пребывания граждан в лесах въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности сроком на 21 календарный день со дня подписания настоящего приказа», - говорится в тексте документа, подписанного 2 июня.

Исключение составляют: сквозной проезд по дорогам общего пользования; нахождение сотрудников, чья работа связана с охраной и воспроизводством лесов, охотничьей деятельностью; проведение аварийно-спасательных работ.

Будет усилено патрулирование лесов Крыма. Граждан просят воздержаться от посещения лесных массивов, а в случае обнаружения пожаров звонить по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или 112.

Напомним, до этого запрет на посещение крымских лесов был продлен до 31 мая. Это связано с установлением пожароопасного периода.

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В Крыму продлили запрет на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, приказом от 02 июня 2020 года № 694, продлило на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

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