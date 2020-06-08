Происшествия
За неделю в Крыму пять человек погибли в ДТП
Также за этот период был ликвидирован 61 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
По информации ведомства, за прошедшую неделю крымские спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 21 человек, к сожалению, 5 человек погибли.
— За отчетный период было ликвидировано 61 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также было 1 происшествие на воде, — сообщили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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