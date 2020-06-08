Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Свыше трехсот крымчан уже вылечились от коронавируса ● В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка ● В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса ● Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек ● Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня
Власти считают, что Россия готова в к постепенному запуску турсезона
Россия готова к постепенному запуску туристического сезона.
Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», - сказал премьер.
Он также напомнил, что Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, который занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов.
Кроме этого, Мишустин поручил Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведения курортного сезона. Он отметил, что туризм - одна из самых пострадавших, но при этом и одна из самых перспективных отраслей, и необходимо заняться ее системным развитием.
Власти Крыма анонсировали запуск курортной сферы в Крыму с 15 июня, но пока только для жителей полуострова.
Ранее в Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что местные власти готовы с 1 июля запустить межсубъектный туризм, но при согласовании с федеральным центром.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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