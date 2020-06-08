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Происшествия

В Севастополе сбили подростка

16:27 понедельник, 8 июня 2020
Севастополь

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю. Однако насколько сильно пострадал подросток и кто именно виноват в ДТП, пока неизвестно.

Подписчики группы «Автопартнер Крым Севастополь», в которой опубликовано фото ДТП, удивлены, как такое вообще могло случиться: по их словам, дорога в этом месте такого качества, что развить на ней большую скорость просто невозможно.

«Ну как? Там скорость сейчас 20 км, быстрей не поедешь, и не поймешь, кто больший чудак на букву М», – считает один из комментаторов.

«Там разве есть знак пешеходный переход? Выгоревшая разметка не означает, что там шастать можно», – пишет другой.

Однако самым конкретным оказался комментарий человека, знакомого с ситуацией:

«Там стоит знак пешеходного перехода в обе стороны, – утверждает он. – От жильцов было заявление с просьбой установки светофора или принятия других мер безопасности, город ответил отказом. Сбили ребенка, насколько мне известно. На камерах видно, что ударили и наехали».

О том, как часто пешеходы страдают на пешеходных переходах, мы рассказывали в декабре прошлого года. Но чаще всего проблема в том, что переходы не освещены. Здесь же ДПТ произошло ясным днем. Это заставляет вспомнить о гибели другого ребенка в Верхнесадовом – светофор здесь установили только после случившейся трагедии.

В тексте использованы материалы: Форпост

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