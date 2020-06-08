Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса ● Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек ● Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня ● Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки ● Всплеск: коронавирус выявлен у 14 человек в Крыму за сутки
В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка
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К утру 8 июня в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19.
Как сообщает пресс-служба правительства, положительный тест у мамы семимесячной девочки, у которой ранее подтвердился этот же диагноз.
«Мама вместе с ребенком находится в инфекционной больнице», - уточнили в пресс-службе.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 177 человек. Выздоровели 145 человек, 3 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 97 человек, в городской больнице № 9 – 92. Под наблюдением по месту жительства – 1176 человек.Как сообщалось ранее, в республике Крым на утро 8 июня обнаружилось восемь новых случаев COVID-19. , 317 человек уже выписаны, еще 14 пациентов с COVID-19 скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
За неделю в Крыму пять человек погибли в ДТП. Также за этот период был ликвидирован 61 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора.
Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
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В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка
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