В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка

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К утру 8 июня в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства, положительный тест у мамы семимесячной девочки, у которой ранее подтвердился этот же диагноз.

«Мама вместе с ребенком находится в инфекционной больнице», - уточнили в пресс-службе.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 177 человек. Выздоровели 145 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 97 человек, в городской больнице № 9 – 92. Под наблюдением по месту жительства – 1176 человек.Как сообщалось ранее, в республике Крым на утро 8 июня обнаружилось восемь новых случаев COVID-19. , 317 человек уже выписаны, еще 14 пациентов с COVID-19 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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