Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.7
воздух +29
море +17

Власть

В Севастополе 10 июня планируют назначить выборы главы города

12:21 понедельник, 8 июня 2020
Севастополь
В Севастополе 10 июня планируют назначить выборы главы города

фото © Крым.реалии

В Севастополе 10 июня состоится внеочередное пленарное заседание парламента.

Об этом сообщает сайт законодательного органа.

На заседании депутаты планируют рассмотреть только один вопрос – постановление «О назначении досрочных выборов губернатора города Севастополя».

Выборы главы Севастополя запланированы на 13 сентября.

Ранее отделение российской провластной партии «Единая Россия» в Севастополе определилось с кандидатами на главу правительства города.

По предложению сенатора из Севастополя Екатерины Алтабаевой кандидатом на должность главы Севастополя стала Ирина Кравец. По предложению депутата парламента Севастополя Татьяны Лобач – врио главы города Михаил Развожаев.

Единственную кандидатуру планируют определить на партконференции 11 июня 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Карантин на границе Крым/Украина будут снимать постепенно. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что карантинный режим на пунктах пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью и на линии разграничения на Донбассе будут снимать постепенно.

«Камни с неба никогда не падают в воду!» - из крымских сетей. Российские ученые прогнозируют для Крыма засушливое лето. Крымчане в соцсетях публикуют свидетельства обмеления водоемов и с тревогой смотрят в будущее.

Ялтинцев хотят каждое утро будить звуком трубы. Курортный сезон 2020 года в Ялте из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире будет короче обычного, но в Ялте его собираются сделать запоминающимся.

Стала известна точная дата выборов губернатора Севастополя. Выборы губернатора Севастополя планируют провести 13 сентября.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка

В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка

К утру 8 июня в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса

В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Запрет на посещение крымских лесов продлен до 23 июня

Запрет на посещение крымских лесов продлен до 23 июня

Министерство экологии и природных ресурсов РК своим приказом продлило запрет на посещение лесов региона до 23 июня.

Общество
Троица в Севастополе: верующие массово пошли в храмы без масок и перчаток

Троица в Севастополе: верующие массово пошли в храмы без масок и перчаток

В Севастополе 7 июня в праздник Троицы верующие массово пошли в храмы.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации