В Севастополе 10 июня планируют назначить выборы главы города

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В Севастополе 10 июня состоится внеочередное пленарное заседание парламента.

Об этом сообщает сайт законодательного органа.

На заседании депутаты планируют рассмотреть только один вопрос – постановление «О назначении досрочных выборов губернатора города Севастополя».

Выборы главы Севастополя запланированы на 13 сентября.

Ранее отделение российской провластной партии «Единая Россия» в Севастополе определилось с кандидатами на главу правительства города.

По предложению сенатора из Севастополя Екатерины Алтабаевой кандидатом на должность главы Севастополя стала Ирина Кравец. По предложению депутата парламента Севастополя Татьяны Лобач – врио главы города Михаил Развожаев.

Единственную кандидатуру планируют определить на партконференции 11 июня 2020 года.

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