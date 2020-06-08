Власть
В Севастополе 10 июня планируют назначить выборы главы города
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В Севастополе 10 июня состоится внеочередное пленарное заседание парламента.
Об этом сообщает сайт законодательного органа.
На заседании депутаты планируют рассмотреть только один вопрос – постановление «О назначении досрочных выборов губернатора города Севастополя».
Выборы главы Севастополя запланированы на 13 сентября.
Ранее отделение российской провластной партии «Единая Россия» в Севастополе определилось с кандидатами на главу правительства города.
По предложению сенатора из Севастополя Екатерины Алтабаевой кандидатом на должность главы Севастополя стала Ирина Кравец. По предложению депутата парламента Севастополя Татьяны Лобач – врио главы города Михаил Развожаев.
Единственную кандидатуру планируют определить на партконференции 11 июня 2020 года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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