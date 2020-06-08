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Коронавирус в Крыму

В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса

09:59 понедельник, 8 июня 2020
В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса

фото © pixabay.com

За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— За 7 июня на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, — написал Сергей Аксенов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 446 случаев новой коронавирусной инфекции. 33 из них завозные из-за границы, 78 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 318 случаев обнаружено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 17 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период — 317 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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