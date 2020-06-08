Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек ● Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня ● Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки ● Всплеск: коронавирус выявлен у 14 человек в Крыму за сутки ● Карантин на границе Крым/Украина будут снимать постепенно
В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса
фото © pixabay.com
За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
— За 7 июня на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, — написал Сергей Аксенов.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 446 случаев новой коронавирусной инфекции. 33 из них завозные из-за границы, 78 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 318 случаев обнаружено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 17 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период — 317 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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