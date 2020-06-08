Трасса «Таврида» обрастет придорожной инфраструктурой только в следующем году

Инвестсоглашения по строительству АЗС и многофункциональных зон вдоль трассы «Таврида» находятся в процессе реализации.

Соответствующая информация опубликована на официальном портале правительства РК.

Инвестиционные соглашения по строительству автозаправочных станций и многофункциональных зон вдоль федеральной трассы «Таврида» находятся в процессе реализации. Об этом на совещании по вопросам создания придорожной инфраструктуры на автомобильной трассе «Таврида» сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

— В рамках инвестиционных соглашений, вдоль трассы федерального значения «Таврида» создается пять многофункциональных зон и шесть автозаправочных станций. Соглашения уже подписаны, проекты реализуют три инвестора, — сказал Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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