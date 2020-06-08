Власть
Трасса «Таврида» обрастет придорожной инфраструктурой только в следующем году
Инвестсоглашения по строительству АЗС и многофункциональных зон вдоль трассы «Таврида» находятся в процессе реализации.
Соответствующая информация опубликована на официальном портале правительства РК.
Инвестиционные соглашения по строительству автозаправочных станций и многофункциональных зон вдоль федеральной трассы «Таврида» находятся в процессе реализации. Об этом на совещании по вопросам создания придорожной инфраструктуры на автомобильной трассе «Таврида» сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
— В рамках инвестиционных соглашений, вдоль трассы федерального значения «Таврида» создается пять многофункциональных зон и шесть автозаправочных станций. Соглашения уже подписаны, проекты реализуют три инвестора, — сказал Юрий Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
На дороге Судак - Новый Свет проведут аварийные противокамнепадные работы. С июня по конец сентября на автомобильной дороге Судак – Новый Свет проводятся аварийные противокамнепадные мероприятия и оборка горных склонов.
В Симферополе обещают убрать с улиц «украинские автобусы». В июле в Симферополе состоится долгожданный конкурс на определение муниципальных перевозчиков, после чего все частники обновят свой подвижной состав.
Два таксиста под видом инвалидов нанесли огромный ущерб аэропорту Симферополь. Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь возбудили уголовные дела в отношении двух перевозчиков.
В Судаке почти на неделю огранили движение транспорта. В Судаке ограничили движение на ряде улиц из-за ремонта теплотрассы.
В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка
К утру 8 июня в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19.
В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
Запрет на посещение крымских лесов продлен до 23 июня
Министерство экологии и природных ресурсов РК своим приказом продлило запрет на посещение лесов региона до 23 июня.
Два таксиста под видом инвалидов нанесли огромный ущерб аэропорту Симферополь
Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь возбудили уголовные дела в отношении двух перевозчиков.
5 июня
Троица в Севастополе: верующие массово пошли в храмы без масок и перчаток
В Севастополе 7 июня в праздник Троицы верующие массово пошли в храмы.