Свыше трехсот крымчан уже вылечились от коронавируса

Под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1693 человека, в стационарах находятся 219 человек, изолировано в обсерваторы – 976 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 438 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 113 человек, выписано с выздоровлением — 313.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

За неделю в Крыму пять человек погибли в ДТП. Также за этот период был ликвидирован 61 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора.

Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всплеск: коронавирус выявлен у 14 человек в Крыму за сутки. Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки в Крыму лабораторно подтверждена у 14 человек.