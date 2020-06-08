Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка ● В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса ● Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек ● Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня ● Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки
Свыше трехсот крымчан уже вылечились от коронавируса
Под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1693 человека, в стационарах находятся 219 человек, изолировано в обсерваторы – 976 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 438 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 113 человек, выписано с выздоровлением — 313.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
За неделю в Крыму пять человек погибли в ДТП. Также за этот период был ликвидирован 61 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора.
Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Всплеск: коронавирус выявлен у 14 человек в Крыму за сутки. Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки в Крыму лабораторно подтверждена у 14 человек.
В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка
К утру 8 июня в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19.
В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
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