Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.7
воздух +20
море +20

Коронавирус в Крыму

Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан

21:07 понедельник, 8 июня 2020
Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан

фото © Новости Крыма

Предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму возобновят свою деятельность с 15 июня. Принимать они смогут только местных жителей.

Об этом говорится в поправках к указу о введении в республике режима повышенной готовности.

«Действие настоящего подпункта (о приостановке деятельности) не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

Аналогичные требования введены и для санаториев: их деятельность разрешена с 15 июня при условии приема на отдых и оздоровление граждан, зарегистрированных в Крыму или Севастополе.

Руководители предприятий санаторно-курортной сферы, которые намерены начать предоставлять услуги крымчанам с 15 июня, должны будут подписать специальное обязательство для работы в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции. В частности, предприятие берет на себя обязательно оплачивать обсервацию в случае подтверждения COVID-19 у клиента.

«Санаторно-курортная организация за свой счет проводит мероприятия по обсервации и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в соответствии с объемом и перечнем необходимых противоэпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими эпидемиологическое расследование», – говорится в опубликованном бланке обязательства.

Ранее предполагалось, что с 15 июня будут открыты только санатории, имеющие действующую медицинскую лицензию. В дальнейшем снимать ограничения на работу объектов санаторно-курортного комплекса планировалось поэтапно: открытие гостиниц предполагалось через несколько недель после открытия санаториев при жестком соблюдении противоэпидемических требований. Затем, на третьем этапе, предполагалось открытие всех видов учреждений, в том числе и развлекательных.

Сейчас на территории Республики Крым располагаются 1092 санаторно-курортных и гостиничных организаций разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пляж в Батилимане снова открыт для народа. Табличка, запрещающая проход к пляжу «Таврида» в Батилимане под Севастополем, исчезла, а на пляже отдыхают спокойно отдыхают люди.

Туристы начали давать взятки за проезд в Крым. В Крыму задержали жителя Самарской области, пытавшегося проникнуть на полуостров с помощью взятки.

Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда. В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.

Константинов снова порассуждал о перспективах курортного сезона в Крыму. Курортно-рекреационная сфера Крыма и другие смежные отрасли остро нуждаются в снятии ограничений для туристов из России.

Коронавирус в Крыму
Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан

Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан

Предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму возобновят свою деятельность с 15 июня. Принимать они смогут только местных жителей.

Водный кризис
Дно Симферопольского водохранилища заросло высокой травой

Дно Симферопольского водохранилища заросло высокой травой фото

Сильно обмелевшее водохранилище Симферополя заросло высокой травой, его дно превратилось в зеленый, цветущий луг.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
В Севастополе 10 июня планируют назначить выборы главы города

В Севастополе 10 июня планируют назначить выборы главы города

В Севастополе 10 июня состоится внеочередное пленарное заседание парламента.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации