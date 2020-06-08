Коронавирус в Крыму
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Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан
фото © Новости Крыма
Предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму возобновят свою деятельность с 15 июня. Принимать они смогут только местных жителей.
Об этом говорится в поправках к указу о введении в республике режима повышенной готовности.
«Действие настоящего подпункта (о приостановке деятельности) не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.
Аналогичные требования введены и для санаториев: их деятельность разрешена с 15 июня при условии приема на отдых и оздоровление граждан, зарегистрированных в Крыму или Севастополе.
Руководители предприятий санаторно-курортной сферы, которые намерены начать предоставлять услуги крымчанам с 15 июня, должны будут подписать специальное обязательство для работы в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции. В частности, предприятие берет на себя обязательно оплачивать обсервацию в случае подтверждения COVID-19 у клиента.
«Санаторно-курортная организация за свой счет проводит мероприятия по обсервации и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в соответствии с объемом и перечнем необходимых противоэпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими эпидемиологическое расследование», – говорится в опубликованном бланке обязательства.
Ранее предполагалось, что с 15 июня будут открыты только санатории, имеющие действующую медицинскую лицензию. В дальнейшем снимать ограничения на работу объектов санаторно-курортного комплекса планировалось поэтапно: открытие гостиниц предполагалось через несколько недель после открытия санаториев при жестком соблюдении противоэпидемических требований. Затем, на третьем этапе, предполагалось открытие всех видов учреждений, в том числе и развлекательных.
Сейчас на территории Республики Крым располагаются 1092 санаторно-курортных и гостиничных организаций разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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