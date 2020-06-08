Ржавеющий в крымской бухте теплоход царского периода может стать арт-объектом

Речной теплоход «Князь Багратион», который 20 лет простоял без движения в одной из бухт в окрестностях Судака, может стать арт-объектом.

Об этом со ссылкой на главу администрации города Игоря Степикова сообщил «Интерфакс».

«Теплоход находится на участке, который передан в федеральную собственность. Рассматриваются разные возможности: либо он будет использоваться как архитектурный объект – отреставрируют и оставят на месте, либо будут договариваться с собственником о другой судьбе», – рассказал Степиков.

Он уточнил, что теплоход принадлежит местному жителю, который ранее пытался оформить земельный участок в собственность и реализовать инвестпроект. Глава администрации Судака считает вариант реконструкции наиболее удачным решением для этого заброшенного судна, которое до сих пор привлекает туристов.

«Князь Багратион» был построен в 1912 году. Этот теплоход считается последним сохранившимся объектом первой серии речных дизельных винтовых пассажирских судов периода Российской империи. Изначально судно было оснащено двумя паровыми машинами, которые позже заменили дизелями. Максимальная скорость «Князя Багратиона» могла достигать 21 километра в час.

До 90-х годов XX века теплоход длиной 90 метров и шириной 12 метров, рассчитанный на 340 пассажиров, совершал круизы по Волге. Потом он был выкуплен в частную собственность и перевезен в Крым. Несколько лет «Князь Багратион» использовали под ресторан, а потом отбуксировали к мысу Меганом, где поставили на прикол и обнесли условным забором с предупреждающими табличками.

У теплохода проржавели нос и борт, от штормов сильно пострадали трюм и нижняя палуба. Внутренняя отделка сохранилась лучше, осталась часть мебели и пианино.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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