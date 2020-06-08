Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами восточный ветер до 15 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами восточный ветер до 15 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами восточный ветер до 15 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 28, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 17 до 59 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 57 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 74 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 66 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 26 до 63 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 21 до 53 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 18, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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