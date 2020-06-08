Санкции
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Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России
фото © Новости Крыма
Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.
Об этом на своей странице в Твиттере сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty по Европе Рикард Йозвяк.
«Послы ЕС в среду (10 июня) дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год», – написал Йозвяк.
Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружением, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.
Впервые эти санкции были введены 31 июля 2014 года на один год и усилены в сентябре 2014 года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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