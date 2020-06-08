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Курортный сезон

Пляж в Батилимане снова открыт для народа

08:42 понедельник, 8 июня 2020
Севастополь

Табличка, запрещающая проход к пляжу «Таврида» в Батилимане под Севастополем, исчезла, а на пляже отдыхают спокойно отдыхают люди.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Сергей Степанов.

По его словам, проход открыт, остатки забора не доходят, как прежде, до самой воды, нет больше и ограждения пляжа со стороны подъездной дороги.

Фото Сергей Степанов

Является ли это следствием «планомерной работы Правительства Севастополя и Министерства обороны Российской Федерации по урегулированию земельно-имущественных вопросов», о которой заявлялось ранее, или же каких-то других причин, пока неизвестно.

Напомним, пляж «Таврида» был закрыт как территория Минобороны России в июне 2019 года, что вызвало поддержанный рядом депутатов протест жителей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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