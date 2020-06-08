Пляж в Батилимане снова открыт для народа

Табличка, запрещающая проход к пляжу «Таврида» в Батилимане под Севастополем, исчезла, а на пляже отдыхают спокойно отдыхают люди.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Сергей Степанов.

По его словам, проход открыт, остатки забора не доходят, как прежде, до самой воды, нет больше и ограждения пляжа со стороны подъездной дороги.

Фото Сергей Степанов

Является ли это следствием «планомерной работы Правительства Севастополя и Министерства обороны Российской Федерации по урегулированию земельно-имущественных вопросов», о которой заявлялось ранее, или же каких-то других причин, пока неизвестно.

Напомним, пляж «Таврида» был закрыт как территория Минобороны России в июне 2019 года, что вызвало поддержанный рядом депутатов протест жителей.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда. В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.

Константинов снова порассуждал о перспективах курортного сезона в Крыму. Курортно-рекреационная сфера Крыма и другие смежные отрасли остро нуждаются в снятии ограничений для туристов из России.

В Крыму заявили, что Москва разрешила поэтапный план запуска сезона. План по старту работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, разработанный Министерством курортов и туризма Республики Крым, включает три этапа.

Невнятная позиция правительства Крыма «добивает» и без того полумертвую туристическую сферу. Турбизнес Крыма так и не дождался осязаемой помощи от власти. Более того, невнятная позиция местного правительства «добивает» и без того полумертвую сферу.