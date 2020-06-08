Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристы начали давать взятки за проезд в Крым ● На следующей неделе в Крыму прогнозируют аномальную жару ● Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда ● Константинов снова порассуждал о перспективах курортного сезона в Крыму ● В Крыму заявили, что Москва разрешила поэтапный план запуска сезона
Пляж в Батилимане снова открыт для народа
Табличка, запрещающая проход к пляжу «Таврида» в Батилимане под Севастополем, исчезла, а на пляже отдыхают спокойно отдыхают люди.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал Сергей Степанов.
По его словам, проход открыт, остатки забора не доходят, как прежде, до самой воды, нет больше и ограждения пляжа со стороны подъездной дороги.
Является ли это следствием «планомерной работы Правительства Севастополя и Министерства обороны Российской Федерации по урегулированию земельно-имущественных вопросов», о которой заявлялось ранее, или же каких-то других причин, пока неизвестно.
Напомним, пляж «Таврида» был закрыт как территория Минобороны России в июне 2019 года, что вызвало поддержанный рядом депутатов протест жителей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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