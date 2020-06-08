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Происшествия

Ограбление по-крымски: мужчина стащил телефон во время драки

13:47 понедельник, 8 июня 2020
Алушта

В Алуште правоохранители задержали местного жителя по подозрению в грабеже: мужчина обокрал своего знакомого во время драки с ним, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как установила полиция, два товарища начали спорить друг с другом, но от словесных прений быстро перешли к кулачным боям. Во время потасовки из кармана у одного из мужчин выпал мобильный телефон, который незаметно для хозяина подобрал второй участник драки.

После того, как драчуны разошлись, владелец телефона хватился пропажи. Сотрудники полиции оперативно нашли задиристого злоумышленника, а у него – похищенный телефон. Аппарат вернули хозяину, а против падкого на чужую технику алуштинца возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

«Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - отметили в пресс-службе ведомства.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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