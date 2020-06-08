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Власть

Одно из больших промышленных предприятий Севастополя сменило директора

15:38 понедельник, 8 июня 2020
Севастополь

Сменился руководитель одного из бюджетообразующих предприятий Севастополя - АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М.Горького».

Об этом сообщается на официальном сайте предпрития.

Собрание акционеров назначило генеральным директором компании Владислава Шмелькова.

Он сообщил, что акцент в деятельности БРУ смещается из горнодобывающей сферы в сферу развития и обслуживания территорий, которые освобождаются от производственной деятельности, и теперь рудоуправление позиционирует себя как предприятие, занимающиеся комплексным преобразованием региона.

«Например, работы на Псилерахском карьере уже с 2009 года ведутся с учетом перспективного развития, впереди полный цикл его рекультивации. Сегодня практически закончена рекультивация Западно-Балаклавского карьера, полностью закончен демонтаж Балаклавской горно-обогатительной фабрики в рамках специального инвестиционного контракта с Правительством Севастополя.

Предприятием разработаны предложения для развития бывших производственных территорий БРУ и всей Балаклавы. Мы готовы их предложить Правительству Севастополя, муниципальным органам власти для совместной реализации», - сообщил Шмельков.

Владислав Шмельков с 2010 по 2018 годы руководил расположенным в Красноперекопске Крымским содовым заводом. С 2014 по 2019 годы был депутатом Госсовета Крыма первого созыва. С января 2020 года был исполнительным директором рудоуправления.

Ранее занимавший должность гендиректора Валерий Немченко остался работать в структуре БРУ.

Основной производственной базой рудоуправления является Псилерахский карьер, вокруг которого разгорелся конфликт, участниками которого также стал муниципалитет Балаклавы и ООО «Доломит».

В тексте использованы материалы: Форпост

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