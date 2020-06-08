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Власть

Митридатские лестницы в Керчи реконструируют с опережением графика

10:08 понедельник, 8 июня 2020
Керчь

Подрядчик ведет реконструкцию Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, опережая график.

С таким утверждением выступил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов во время своей поездки в Керчь.

«Подрядчик на этом объекте ведет работы с опережением графика. К концу года объект будет сдан в эксплуатацию, особых нареканий к подрядчику нет – все выполняется качественно, в срок. Были изменены решения, подрядчик применяет крымские материалы для облицовки стен и лестниц. Рисков никаких по объекту не видим, уверен, что данная лестница будет в ближайшее время радовать как крымчан, так и гостей Крыма и станет визитной карточкой нашей республики», – сообщил Кабанов.

Реконструкция Митридатских лестниц в Керчи началась в сентябре 2019 года. Подрядчик обязан выполнить работы к 1 сентября 2020 года. Цена контракта – 651,6 млн рублей, подрядчиком выступает компания «Баварский дом».

Предыдущая попытка отреставрировать лестницу, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, закончилась уголовным делом, так как работы проводились с нарушениями. После того как были выявлены нарушения в проведении реставрации, которые выполняла компания-подрядчик «Меандр», было принято решение сменить подрядную организацию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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