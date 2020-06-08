«Маленькая и истощенная»: в Бахчисарае приютили детеныша косули

В «Парке миниатюр» в Бахчисарае приютили детеныша косули.

Об этом в Facebook сообщил его владелец Виктор Жиленко.

По словам директора, маленькую косулю принесли в Алуштинский аквариум, а так как специалистов там нет, поэтому животное пришлось отвезти в бахчисарайский парк.

«Радостная новость! Принесли в Алушту маленькую косулю. Очень маленькая и очень истощенная, видимо, что-то случилось с ее мамой. В Алуштинском аквариуме специалистов нет, поэтому мы везеем ее в Бахчисарайский парк миниатюр, там мама-Эльдар уже приготовил теплое молоко. Дети назвали ее Серебряное копытце, как вы думаете, ей это имя подойдет?» – написал Жиленко.

Позже он добавил видео, где специалист зоопарка кормит косулю из бутылочки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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