Общество
«Маленькая и истощенная»: в Бахчисарае приютили детеныша косули
В «Парке миниатюр» в Бахчисарае приютили детеныша косули.
Об этом в Facebook сообщил его владелец Виктор Жиленко.
По словам директора, маленькую косулю принесли в Алуштинский аквариум, а так как специалистов там нет, поэтому животное пришлось отвезти в бахчисарайский парк.
«Радостная новость! Принесли в Алушту маленькую косулю. Очень маленькая и очень истощенная, видимо, что-то случилось с ее мамой. В Алуштинском аквариуме специалистов нет, поэтому мы везеем ее в Бахчисарайский парк миниатюр, там мама-Эльдар уже приготовил теплое молоко. Дети назвали ее Серебряное копытце, как вы думаете, ей это имя подойдет?» – написал Жиленко.
Позже он добавил видео, где специалист зоопарка кормит косулю из бутылочки.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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