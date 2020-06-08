Крыму и Севастополю обещают еще 6,8 млрд на строительство дорог

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Республика Крым и город Севастополь в 2020-2022 годах получат более 6,8 миллиарда рублей на дорожное строительство.

Соответствующие постановления были подписаны председателем правительства Михаилом Мишустиным, документы опубликованы на официальном сайте Кабмина.

Деньги будут выделены по поручению президента России Владимира Путина в рамках ведомственной целевой подпрограммы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

На эти средств можно будет привести в порядок не менее 166 километров дорог в течении 2020-2022 года, говорится в пояснении к документам.

Проверять ход выполнения дорожного строительства будет Федеральное дорожное агентство. Результатом должно стать «увеличение протяженности» дорог в Крыму и приведение дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями.

Ранее глава правительства России подписал распоряжение о выделении еще 100 миллиардов рублей 56 регионам России на компенсацию снижения доходов в бюджеты. По этому распоряжению Севастополь получит 14,8 миллиона рублей. Республика Крым в перечень регионов не попала.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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