Общество
Крымчан предупредили об опасности из-за наступившей жары
фото © Новости Крыма
В Республике Крым из-за установившейся засушливой и ветреной погоды в ближайшие четыре дня ожидается высокая пожароопасность.
Об этом предупредили в республиканском МЧС.
По данным регионального ведомства, в республике число природных пожаров в этом году выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а возгораний сухой травы и мусора в этом году уже на 38% больше, чем в прошлом. Из-за резкого роста пожаров в Крыму еще 10 апреля был установлен особый противопожарный режим, который 2 июня был продлен еще на три недели.
В соответствии с этим режимом жителям региона запрещено посещать леса и заезжать в лесной массив на машинах, разводить костры и жечь мусор, сухостой и другие отходы на территории своих частных домов или на территориях СТ. Крымским аграриям также запрещено жечь сухую растительность на своих полях и землях.
«Штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий предусмотрены частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ и составляют от 2 до 400 тысяч рублей, - предупредили в пресс-службе МЧС. – Уважаемые жители и гости Республики Крым! Призываем вас отнестись с пониманием к ситуации, просим вас в эти дни соблюдать правила противопожарного режима».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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