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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: более 900 человек изолированы в обсерваторы

18:23 понедельник, 8 июня 2020
Коронавирус в Крыму: более 900 человек изолированы в обсерваторы

фото © pixabay.com

По состоянию на 8 июня в Крыму 938 человек изолированы в обсерваторы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Как отмечается, под медицинским наблюдением находятся 2872 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 1696 человек, в стационарах находятся 238 человек, изолировано в обсерваторы – 938 человек.

Напомним, в Крыму за сутки 7 июня зафиксировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на утро 8 июня в Крыму зарегистрировано 446 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период – 317 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму за сутки 6 июня выявили 14 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка. К утру 8 июня в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

За неделю в Крыму пять человек погибли в ДТП. Также за этот период был ликвидирован 61 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора.

Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: более 900 человек изолированы в обсерваторы

Коронавирус в Крыму: более 900 человек изолированы в обсерваторы

По состоянию на 8 июня в Крыму 938 человек изолированы в обсерваторы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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