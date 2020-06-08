Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти считают, что Россия готова в к постепенному запуску турсезона ● Свыше трехсот крымчан уже вылечились от коронавируса ● В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка ● В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса ● Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек
Коронавирус в Крыму: более 900 человек изолированы в обсерваторы
фото © pixabay.com
По состоянию на 8 июня в Крыму 938 человек изолированы в обсерваторы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.
Как отмечается, под медицинским наблюдением находятся 2872 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 1696 человек, в стационарах находятся 238 человек, изолировано в обсерваторы – 938 человек.
Напомним, в Крыму за сутки 7 июня зафиксировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на утро 8 июня в Крыму зарегистрировано 446 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период – 317 человек.
Ранее сообщалось, что в Крыму за сутки 6 июня выявили 14 новых случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе коронавирус нашли у мамы семимесячного ребенка. К утру 8 июня в Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19.
В Крыму еще почти десять новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
За неделю в Крыму пять человек погибли в ДТП. Также за этот период был ликвидирован 61 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора.
Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму: более 900 человек изолированы в обсерваторы
По состоянию на 8 июня в Крыму 938 человек изолированы в обсерваторы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.
Крымчан предупредили об опасности из-за наступившей жары
В Республике Крым из-за установившейся засушливой и ветреной погоды в ближайшие четыре дня ожидается высокая пожароопасность.
Два таксиста под видом инвалидов нанесли огромный ущерб аэропорту Симферополь
Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь возбудили уголовные дела в отношении двух перевозчиков.
5 июня
Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек
В Крыму в обсерваторы изолировали 976 человек.