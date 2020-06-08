Какой сегодня праздник 8 июня

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Сегодня, 8 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день океанов (World Ocean Day)

Фото pixabay.com

Идея об учреждении этой даты прозвучала на Встрече на высшем уровне «Планета Земля», которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). C этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.

В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила (резолюция № A/RES/63/111), что начиная с 2009 года праздник будет отмечаться официально.

День социального работника России

Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

День социального работника — это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.

Карп Карполов

Народный праздник «Карп Карполов» отмечается 8 июня (по старому стилю - 26 мая). Православная церковь в этот день чтит память апостола от 70-ти Карпа, епископа. По поверью, этот святой приносит удачу всем тем, кто занимается рыбной ловлей. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» - карпы, отсюда и название праздника: «Карполов». Поэтому мужчины в этот день дружно выходили на рыбалку. Другие названия праздника: «Карп», «День Карпа», «Земля-кудесница».

Также сегодня, 8 июня, отмечают такие праздники:

- Всемирный день петербургских кошек и котов

- День Республики Карелия

- День Святого Духа

- Духов день (начало русальей недели)

- День рождения пылесоса

- Международный день домохозяйки и домохозяина

- День таинственных знаков и предсказаний

- Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day)

- Международный день IPv6 (World IPv6 Day)

- День радостного утреннего пробуждения (National Upsy Daisy Day) - США

- День лучших друзей (National Best Friends Day) в США

- День розового вина (National Rose Day) в США

- День «Баунти» на Острове Норфолк

- День пончиков с желе (Jelly-Filled Doughnut Day) в США

- Праздник Тано в Корее

Сегодня именины празднуют: Иван, Георгий, Макар, Александр, Алфей, Карп, Маркиан, Елена, Аверкий.

Что происходило 8 июня в прошлые годы

218 - битва при Антиохии, между войсками императора Макрина и сторонниками претендента на престол, четырнадцатиленего Гелиогабала, закончившаяся победой легионов последних.

1648 - письмо Богдана Хмельницкого русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии Украины в подданство России.

1761 - во время проводимых опытов Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу планеты Венера.

1786 - в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1815 - Польша присоединена к Российской империи.

1824 - Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

1827 - Пушкин в письме Вяземскому написал: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ногно мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство».

1861 - на референдуме две трети избирателей штата Теннесси проголосовали за выход из США.

1869 - Айвз Макгаффи из Чикаго запатентовал пылесос.

1912 - в Лос-Анджелесе учреждена киностудия «Universal».

1919 - Советская власть объявила Нестора Махно вне закона.

1928 - русский богослов и философ Павел Флоренский приговаривается к трем годам ссылки.

1958 - Футбольная сборная СССР проводит свой первый матч на чемпионатах мира, сыграв с Англией вничью 2:2.

1963 - американские кардиологи объявили первую кампанию против сигарет.

1972 - на экраны вышел фильм Леонида Гайдая «Двенадцать стульев».

1984 - в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.

2002 - после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди к/т стран бывшего СССР.

2009 - консул Финляндии в Санкт-Петербурге Симо Пиетиляйнен объявлен персоной нон грата в России за похищение ребенка.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 июня. Какие праздники будут завтра?

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