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Происшествия

Двух серфингистов под Евпаторией чуть не унесло в море

09:37 понедельник, 8 июня 2020
Евпатория

Двух спортсменов, увлекшихся серфингом на море в районе Евпатории, пришлось выручать сотрудникам ГУ МЧС России по Республике Крым.

Мужчины не пострадали, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о происшествии в поселке Заозерном дежурному поступило в начале пятого вечера. На место выехала группа спасателей главного управление, а также выдвинулись сотрудники евпатрийского отделения инспекции по маломерным судам и группа спецотряда на гидроцикле.

Когда спасатели прибыли на место, серфингистов ветром уже унесло на расстояние около 400 метров от берега. Самостоятельно вернуться к берегу молодые люди не смогли. Спортсменов подняли на гидроцикл и доставили к берегу. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались, отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выловили из моря кайтсерфингиста. В 10.01 в службу спасения поступило сообщение о том, что в п. Межводное Черноморского района в море на расстоянии 300 м от берега находится парашют.

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