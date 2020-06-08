Дно Симферопольского водохранилища заросло высокой травой

фото © Леонид Карпов

Сильно обмелевшее водохранилище Симферополя заросло высокой травой, его дно превратилось в зеленый, цветущий луг.

Соответствующие фото разместил в Facebook крымчанин Леонид Карпов.

«Когда придут дожди, здесь снова будет вода. Второй год практически нет осадков. На дне симферопольского водохранилища», - написал житель Крыма.

Симферопольцы отмечают, что давно не видели водохранилище насколько обмелевшим, а прошедшие дожди не слишком повлияли на наполняемость водоема.

Напомним, общая наполняемость водохранилищ Крыма за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров. По данным на конец мая, крымские водохранилища естественного стока заполнены на 33%, наливные - на 36%. На начало апреля запасы воды в Симферопольском водохранилище составляли 11 млн кубометров.

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