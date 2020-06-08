Депутат из Керчи намерен в суде доказать Аксенову, что тот не прав

Константин Ерманов уверен, что именно его глава Крыма назвал провокатором, что не соответствует, как он считает, действительности.

Напомним, 8 мая 2020 года медики станции Скорой помощи Керчи записали видеообращение, в котором сообщали о невыплатах обещанных надбавок.

10 мая, на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, Сергей Аксенов, описывая ситуацию сказал, что «нет необходимости фонтанировать». Из его фразы следовал вывод, что на ситуации кто-то зарабатываем политический капитал: «Повылезают записные оппозиционеры … на этой почве удобно паразитировать».

11 мая глава Крыма снова на штабе обратился к этой теме и снова выразил недовольство: «Для чего нужно было устраивать этот цирк?! Я знаю для кого этот цирк был нужен - пара керченских провокаторов, чьи родственники работают на этой подстанции, начали подстрекать людей». По мнению Аксенова все было затеяно, «чтобы на всю страну показывали, как в Крыму дискриминируют бригады Скорой помощи?».

Депутат керченского горсовета Константин Ерманов, принимавший активное участие событиях 8 мая, принял обвинения главы Крыма на свой счет и решил добиться судебного рассмотрения этого вопроса. По его мнению, в видео медики говорят, обращаясь к нему, как к депутату: «Мы к вам обратились» и передают жалобы, что исключает подстрекательство им людей к недовольству.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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