Всплеск: коронавирус выявлен у 14 человек в Крыму за сутки

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Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки в Крыму лабораторно подтверждена у 14 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 6 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 – при лабораторном скрининге здоровых людей, 2 – при обследовании прибывших с территории Украины. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал Аксенов.

У 11 из 14 зараженных заболевание протекает бессимптомно.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, с 15 июня ожидается поэтапное возобновление работы санаторно-курортного комплекса. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за истекшие сутки.

Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов. В Севастополь с 1 по 5 июня въехали более тысячи туристов из материковой части России, всем им были сделаны тесты на COVID-19.