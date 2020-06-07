Власть
Власти Ялты создали совет по вопросам безопасности дорожного движения
Новый консультативно-совещательный орган – совет по вопросам безопасности дорожного движения – создан при администрации Ялты.
Как стало известно Крыминформу, возглавил его один из прежних руководителей Госавтоинспекции города Геннадий Патик.
«Основными задачами нового совещательного органа определены участие в разработке и реализации стратегии в сфере безопасности дорожного движения, внесение своих предложений по улучшению этого направления, а также определение приоритетных направлений развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ялтинского региона», – пояснил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
По его словам, городские власти рассчитывают на содействие совета в рассмотрении вопросов в сфере безопасности дорожного движения, транспорта и дорожной инфраструктуры на территории муниципального образования.
Глава администрации города также обратил внимание, что состав этой консультативно-совещательной структуры, которой предстоит готовить предложения по совершенствованию методов управления дорожным движением, развитию дорожного хозяйства и транспортного комплекса, обеспечению безопасности движения, формируется по предложению органов местного самоуправления, а также общественных организаций.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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