В Севастополе возобновили поиск пропавшего 40 лет назад ребенка

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Спустя 40 лет после пропажи девятилетнего мальчика полиция Севастополя возобновила поиски без вести пропавшего.

Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Правоохранители просят оказать содействие в поисках человека, который пропал в декабре 1979 года. На тот момент ему было девять лет.

«В рамках расследования уголовного дела ОМВД России по Ленинскому району устанавливает местонахождение гражданина Долгова Олега Валерьевича, 26.09.1970 года рождения, который 26 декабря 1979 года около 10:00 ушел в неизвестном направлении из квартиры № 6 дома № 39 по улице Коломийца в Севастополе», - говорится в сообщении.

В министерстве особенно подчеркнули, что полиция возвращается к расследованию преступлений и поиску пропавших даже спустя много лет. Чтобы сообщить любую информацию об исчезнувшем в МВД Севастополя просят позвонить в полицию.

В Крыму 1 июня возбудили уголовное дело по факту пропажи шестилетнего ребенка в Ленинском районе. Правоохранители сообщали, что 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые стали распивать алкоголь и оставили малышку без присмотра, из-за чего девочка пропала. Оказалось, что отец доверил дочь знакомому, который обещал отвести девочку домой. Вместо этого подозреваемый совершил с нею действия сексуального характера, а затем столкнул ее воду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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